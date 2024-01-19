Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Denetiminde Kusurlu Araç ve Sürücülere 117 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimde kusurlu araç ve sürücülere 117 bin lira ceza uygulandı.

Türkiye genelinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla özellikle motosiklet sürücülerine yönelik Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 6 trafik jandarma timiyle yoğunlaştırılmış trafik kontrolü icra edildi. Kontroller sonucu trafik kurallarını ihlal eden 22 sürücüye toplam 117 bin 435 TL cezai işlem uygulandı. Faaliyet esnasında 1 aranan şahıs ve 1 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. - TEKİRDAĞ