Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir adreste yapılan aramada 618 litre bandrolsüz içki ve binlerce makaron ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da yapılan aramada bandrolsüz içki ve makaron ele geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir adreste yapılan aramada 618 litre bandrolsüz içki ve binlerce makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy ilçesinde bir şahsın iş yerinde ve deposunda yapılan aramada, toplamda 618 litre bandrolsüz içki, 5 bin 600 adet doldurulmuş makoron, ele geçirildi. Şüpheli S.S. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ