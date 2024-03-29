Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde E.A.M. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 5 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesi Yörükler Mahallesi mevkiinde P.Ö., S.Ö. ve A.E isimli şahısların yapılan üst aramasında, bin 3 adet sentetik hap ele geçirildi.

Kapaklı İlçesi Mimar Sinan Mahallesinde M.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 58 adet uyuşturucu hap, 12 gram bonzai ele geçirildi.

Çorlu Önerler Mahallesinde ikamet eden B.A isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet tabanca fişeği, 14 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Toplamda 6 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ