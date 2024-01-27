Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Esrar ve Hint Keneviri Ele Geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda esrar ile Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesinde bir evde uyuşturucu imalat edildiği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler bir adrese yaptığı operasyonda 104 kök Hint keneviri, 2 kilo 805 gram kurutulmuş esrar, 2 adet hassas terazi, 6 adet mekanik saat, 24 adet led aydınlatma ışığı, vantilatör, 4 kutu sıvı gübre, 1 kutu sıvı solucan gübresi, 2 adet buhar makinası, 1 adet pH ölçer, uyuşturucu madde dağıtımında kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo, kenevir yetiştirilen toprağından ayrılmış 95 adet saksı ve saksıya geçirilmiş poşetler ele geçirildi.

Konu ile ilgili Hayrabolu ilçesi ve kent merkezinde 3 adreste H.A., N.A. ile B.O. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ