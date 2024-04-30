Tekirdağ'da şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu arama köpeğiyle yapılan aramada, aracın içerisindeki bir yazıcının kartuşuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde icra edilen yol kontrolünde şüpheli bir araç durduruldu. Şüpheli araçta uyuşturucu arama köpeğinin de yardımıyla arama yapıldı. S.H. isimli şahsın üzerinde ve kullandığı araçta hassas burun arama köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada, aracın içerisindeki yazıcının kartuş bölmesine gizlenmiş şeffaf poşet içerisinde 26,5 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ