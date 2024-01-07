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Tekirdağ'da Polis Ekipleri Uyuşturucu Operasyonu Yaptı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri şahısların üzerinde gerçekleştirdikleri aramada uyuşturucu ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri şahısların üzerinde gerçekleştirdikleri aramada uyuşturucu ele geçirdi.

Olay, Kapaklı ilçesi Vatan Mahallesi Caner Sokak'ta meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye gezdiği sırada şüphelendikleri O.D. ve E.O. isimli şahısları durdurarak üzerlerinde arama gerçekleştirdi.

O.D. ve E.O.'nun üzerinden 14,09 gram bonzai ele geçirilirken, şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkez Amirliğine intikal ettirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Kapaklı Olay Güvenlik Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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