Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Gözaltı

Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Gözaltı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarköy, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda kaçak tütün ürünleri ele geçirdi. 5 şüpheli gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarköy, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirdi.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonlarda 129 bin 790 adet dolu ve boş makaron, 2 adet sigara doldurma makinesi, 13 kilogram 100 gram tütün ve 510 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, haklarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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