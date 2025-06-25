Tekirdağ'da Bahama Bayraklı Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu

Tekirdağ'da Bahama Bayraklı Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, Romanya'dan Cezayir'e giden Bahama bayraklı 'ANGY R' isimli kuru yük gemisi, Gaziköy önlerinde karaya oturdu. Geminin mürettebatı sağlık açısından iyi durumda ve herhangi bir deniz kirliliği yaşanmadığı bildirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan Bahama bayraklı kuru yük gemisi, havadan görüntülendi.

Olay, 25 Haziran 2025 sabahı Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi açıklarında meydana geldi. Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e gitmekte olan 186 metre uzunluğundaki "ANGY R" isimli Bahama bayraklı ticari kuru yük gemisi, saat 07.25'te Gaziköy önlerinde karaya oturdu.

İhbarın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KB-68 botu saat 07.40'ta Şarköy Sahil Güvenlik İskelesi'nden hareket ederek saat 08.20'de bölgeye ulaştı. Yapılan incelemelerde, geminin kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede, 7 metre derinlikte karaya oturduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir deniz kirliliği oluşmadığı bildirildi.

Geminin kaptanıyla yapılan görüşmede, gemide toplam 22 mürettebatın bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir yardım taleplerinin olmadığı öğrenildi. Liman Başkanlığı ile irtibata geçilerek gemi acentesiyle bağlantı kurulduğu, olayla ilgili idari tahkikat başlatıldığı ve sürecin sonunda gemiye idari yaptırım uygulanabileceği belirtildi.

Karaya oturan geminin, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkör aracılığıyla bulunduğu yerden çekileceği öğrenildi. Gemi ve çevresi, olayın ardından havadan görüntülendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı

Trump'tan çok konuşulacak yorum: Bunu yapmasak ateşkes olmazdı
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı

Ateşkesin ertesi günü İran Meclisi'nden dikkat çeken karar
İstanbul'da tehlikeli sıcaklık alarmı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın

İstanbul'da alarm! Termometreler bu dereceyi görecek
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok fenomeni canlı yayında silahla öldürüldü

TikTok fenomeni canlı yayında silahla öldürüldü
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ruhsatsız 5 yıldızlı otel 112. kez mühürlendi

Tam 112 kez mühürlendi! O işletme için ekipler teyakkuzda
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Takımda kalacak mı? Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye cevap geldi

Takımda kalacak mı? Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye cevap geldi
Türkiye-Gürcistan maçı Kocaeli'de oynanacak

Türkiye-Gürcistan maçının oynanacağı stat belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.