Tekirdağ Çorlu'da Tır ile Panelvan Minibüsün Çarpıştığı Kazada 2 Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında, tır ile panelvan minibüs çarpıştı ve yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ Çorlu'da tır ile panelvan minibüsün çarpıştığı kazada yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Velimeşe OSB Mahallesi Çorlu - Çerkezköy yolu Yulaflı Mahallesi sapağında meydana geldi. Çerkezköy'den Çorlu istikametine seyreden yabancı uyruklu M.A. idaresindeki 34 HR 1098 plakalı panelvan minibüs ile Yulaflı istikametinden kavşağa giren A.C. yönetimindeki 34 DVE 652 plakalı TIR çarpıştı.

İtfaiye kurtardı

Kaza sonrası minibüs sürücüsü M.A. ve yabancı uyruklu yolcu yaralandı. Yaralı sürücü M.A. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili konuşan görgü tanığı vatandaşlar, ışıklı trafik uyarı lambalarının sabahtan beri çalışmadığını ve kazaya da sebebiyet verme nedenlerinden biri olduğunu öne sürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ