Tekirdağ Çorlu'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada bir otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ Çorlu'da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Silahtarağa Mahallesi Çorlu Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden E.A. idaresindeki 34 DPB 051 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.
Takla atan otomobilin sürücüsü E.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ