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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazada, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi. Yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre N.A. idaresindeki 43 AAC 660 plakalı kamyonet ile T.K. idaresindeki 43 AEP 859 plakalı motosikletin Adnan Menderes Bulvarı Cennet Sokak kavşağında çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin yaralı T.K.'ya ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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