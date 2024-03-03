Tavşanlı'da trafik kazası: 1 motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre N.A. idaresindeki 43 AAC 660 plakalı kamyonet ile T.K. idaresindeki 43 AEP 859 plakalı motosikletin Adnan Menderes Bulvarı Cennet Sokak kavşağında çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin yaralı T.K.'ya ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA