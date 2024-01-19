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Tatvan'da seyir halindeki araçta yangın çıktı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan hafif ticari araçta hasar oluştu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan hafif ticari araçta hasar oluştu.

Tatvan ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan şoförü ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç alev aldı. Alev alan aracın motoru orada bulunan trafik polisleri ve vatandaşlar tarafından söndürülürken, yanan araçta hasar meydana geldi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Caddesi Bitlis Tatvan Olaylar Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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