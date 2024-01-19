Tatvan'da seyir halindeki araçta yangın çıktı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan hafif ticari araçta hasar oluştu.

Tatvan ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan şoförü ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç alev aldı. Alev alan aracın motoru orada bulunan trafik polisleri ve vatandaşlar tarafından söndürülürken, yanan araçta hasar meydana geldi. - BİTLİS