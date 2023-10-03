Zonguldak'ta bir kişi önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen adamı ayağından silahla yaraladı. Zanlı olaydan sonra yakalanırken hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tartıştığı adamı ayağından vurdu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir kişi önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen adamı ayağından silahla yaraladı. Zanlı olaydan sonra yakalanırken hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay sabah 09.00 sıralarında Asma Mahallesi Avni Cinel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara önceye dayalı aralarında husumet olduğu iddia edilen İ.K. ile Aziz A. bir çayevinin önünde tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce İ.K. belinden çıkardığı silahla 34 yaşındaki Aziz A.'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aziz A.'yı ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağ ayağından yaralanan Aziz A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın zanlısı İ.K. ise suç aleti ile birlikte ekiplerce yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.