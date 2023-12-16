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Taksim'de yılbaşı öncesi kafe ve restoranlarda polis denetimi

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Taksim ve Beyoğlu'nda yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından kafe, restoran ve eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirildi. Mekanların belge ve kayıt bilgileri incelenirken, alkollü mekanlarda satılan alkoller de testten geçirildi.

Taksim'de yılbaşı öncesi iş yerlerine denetim gerçekleştirildi

İSTANBUL - Taksimde yılbaşı öncesi kafe, restoran ve eğlence mekanlarında polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Yılbaşı öncesi polis ekipleri, Taksim ve Beyoğlu'nda güvenlik önlemlerini arttırdı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Güvenlik Şube, Narkotik Şube, Güven Timleri ve Yunus ekipleri tarafından kafe, restoran ve eğlence mekanlarında denetleme gerçekleştirildi. Mekanların belge ve kayıt bilgileri incelenirken alkollü mekanlarda satılan alkoller de testten geçirildi. O sırada içeride bulunan müşterilere Genel Bilgi Tarama sorgusu yapıldı. Denetlemelerin Yılbaşına kadar hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beyoğlu Yılbaşı Taksim Haberler

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