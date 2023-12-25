Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki Kamışlı'da patlamalar meydana geldi
Suriye'nin Kamışlı kentinde PKK/YPG kontrolündeki bölgelerde peş peşe patlamalar yaşandı. Patlama sesi ve yükselen dumanlar Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Suriye'de terör örgütü PKK/ Ypg'nin kontrolündeki Kamışlı'da peş peşe patlamalar meydana geldi.
Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır olan Suriye'nin Kamışlı kentinde yaşanan patlamalar Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Patlamaların PKK/ Ypg kontrolündeki bölgelerde yaşandığı gözlemlenirken, patlama sesinden sonra yükselen dumanlar Nusaybin ilçesinden görüldü. - MARDİN