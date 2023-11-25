Sultangazi'de Şarküteriye Hırsızlar Dadandı

Sultangazi'de bulunan şarküteriye hırsızlar dadandı. Bir hırsızı fark eden iş yeri sahibi ile hırsız arasında kovalamaca yaşandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan bir şarküteri dükkanına hırsızlar dadandı. Bir kişi, iş yerinin önünden geçerken dışarıda bulunan ürünü çaldı. Yanında çocuklarla iş yerine gelen kadınlar ise, dolapta bulunan süt ürünlerini şalvarına sakladı. Yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı gözünü kameralardan ayırmayan iş yeri sahibi Ertan Yazıcı, dün kendisini ziyaret eden bir akrabasıyla sohbet ettiği sırada, kaldırımda yürüyen bir kişinin dışarıda bulunan dolaptan peynir aldığını ve montunun içine sakladığını fark etti. Koşarak dışarı çıkan Yazıcı ile hırsızlık şüphelisi arasında kovalamaca yaşandı. Ne olduğunu anlamayan Yazıcı'nın akrabası Musa Yılmaz'da dışarı çıkarak koşmaya başladı.Kovalamaca sırasında şüpheli montunun içine sakladığı peyniri, yere fırlatarak, gözlerden kayboldu.

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Ertan Yazıcı, Koştuk peşinden ama yakalayamadık. Kovalamaca sırasında peyniri yere attı. Günün tek kazanımı o oldu. Akrabam epey peşinden koştu. Gelip, ihtiyacı olduğunu söylese yardımcı oluruz kendisine ama o genç yaşta bu yolu seçiyor dedi.

Musa Yılmaz ise, Akrabamı ziyarete geldim. İçeride oturuyorduk. Çay içerken bir anda Ertan kardeşimiz hemen fırladı. Birşeyler olduğunu hissettim ama ne olduğunu tam anlamadan bende peşinden koştum. Ertan Yazıcı'yı görünce peyniri bırakmış. Peyniri bırakınca Ertan fazla koşamadı. Ben peşini bırakmadım. Sokağın başına kadar kovalamadım ama bir anda gözümün önünden kayboldu diye konuştu.