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Sultangazi'de Hırsız, Marketlerden Ürün Çalarken Güvenlik Kamerasına Yakalandı

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Sultangazi'de bir hırsız, iki ayrı marketten çaldığı ürünleri göğsüne saklayarak kaçarken güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızın yakalanmamak için kasada ödeme yapması da görüntülere yansıdı.

Sultangazi'de bir hırsız, bir gün arayla girdiği iki ayrı marketten çaldığı ürünleri göğsüne saklayarak oradan uzaklaştı. Hırsızın çaldığı ürünleri göğsüne saklayarak uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın yakalanmamak için iki paket süt alarak kasada ödeme yaptığı da öğrenildi.

Olay, 1 Aralık Cuma günü saat 23.45 sıralarında Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre hırsız, müşteri kılığında girdiği marketten toplam değeri 900 lira olan paket halindeki kaşar peynirleri çaldı. Çaldığı ürünleri kıyafetinin içine saklayan hırsız, daha sonra dikkat çekmemek için 2 paket sütün parasını ödeyerek marketten ayrıldı. Aynı hırsız, bir gün sonra ise İsmetpaşa Mahallesi'nde girdiği bir marketten de aynı taktik ile çok sayıda ürün çaldı. Her iki olay, işyerlerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızın çaldığı ürünleri göğsüne saklayarak marketten hızla uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı.

"6 tane kaşar toplam değeri 900 lira hepsini alıp göğsüne saklayıp çıktı"

Yaşanan olayı anlatan market sahibi Enes Aydın "Cumartesi günü akşam saat 23.45'de raf düzenlemeye gitmiştim. Rafları öne çekerken kaşarları, sucukları dümdüz yaptım. Bir anda kasa önünde kalabalık oldu bir kapıya çıkayım dedim. 5 dakika sonra geri geldiğimde devam edeyim dedim bir baktım kaşarlar yok. Ardından koşa koşa hemen etrafa baktık, en son kamera kayıtlarına baktık. Adam 6 tane kaşar 150 lira değerinde toplam değeri 900 lira hepsini alıp göğsüne saklayıp çıktı. Ertesi gün ise İsmetpaşa Mahallesi'nde başka bir markette yine hırsızlık yaparken yakalandı. Biz bu olayların durmasını istiyoruz artık. Zaten burada olan ufak tefek şeylere sesimizi çıkartmıyoruz. Kimseyi rencide etmiyoruz burada görüyoruz daha çok şeyler oluyor. Daha çok sakladığımız şeylerde var artık bu olayların son bulmasını istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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