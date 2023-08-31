Sosyal medyada Arapça yazılar yazan sahte hoca, akrabasını taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

ESENLER'de sosyal medyada bir kadının vücuduna Arapça yazılar yazmasıyla gündeme gelen bu kez de aynı apartmanda oturduğu akrabası 22 yaşındaki Bahar E.'yi taciz ettiği iddia edilen sahte hoca Burhan Dalğali çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Esenler'de kendisini hoca olarak tanıtan, eşleri ile arası kötü olan kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandıran Burhan Dalğali'nin bu kez aynı apartmanda oturan akrabası Bahar E.'yi taciz ettiği iddia edildi. Mahalle halkı tarafından linç edilmek istenen Dalğali polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasıyla gözaltına alındı. Dalğali, emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Dalğali, Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Basit cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.