Sopa ile başından darp edilen 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Eskişehir'de husumetli 2 kişi arasında çıkan kavgada sopa ile başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan 64 yaşındaki Ertuğrul Akan hayatını kaybetti.

Mihalıççık ilçesi Güce Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre, 63 yaşındaki Ferahi K. ile 64 yaşındaki Ertuğrul Akan arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Aralarında daha önceden kalma bir husumetin bulunduğu iddia edilen ikili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında sopayla başına darbe alan Ertuğrul Akan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ertuğrul Akan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın faili Ferahi K. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR