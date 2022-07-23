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Son Dakika | Park halindeki tır sürücüsü ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son Dakika | Park halindeki tır sürücüsü ölü bulundu

Son dakika haberler... Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nı geçmek için sıra bekleyen park halindeki tır sürücüsü aracında ölü bulundu.

Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nı geçmek için sıra bekleyen park halindeki tır sürücüsü aracında ölü bulundu.

Artvin'de bulunan Sarp Sınır Kapısı'nı geçmek üzere Arhavi Kıyıcık mevkisinde park halinde bulunan 35 AAR 338 plakalı tır sürücüsü araç içinde ölü bulundu. Kars nüfusuna kayıtlı Mehmet Çiftçi (63) olduğu tespit edilen sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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