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Son dakika... Kaza yapan kadın ağladı, çılgına döndü, komşusu sakinleştirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Kaza yapan kadın ağladı, çılgına döndü, komşusu sakinleştirdi

Son dakika haber... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, araçlara çarparak karşı şeride girdi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, araçlara çarparak karşı şeride girdi. Kaza sonrası ağlayıp, çılgına dönen kadını olay yerine gelen komşusu zor ikna sakinleştirdi.

Kaza, Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzeri Kapalı Pazar yeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametine seyreden S.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki araca çarptı ve karşı şeride geçerek bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Komşusu dakikalarca dil döktü

Kaza yapan kadın şok etkisi yaşadı. Yardıma gelenler de sürücü S.B.'yi sakinleşmesi konusunda ikna edemedi. Ağlayıp, çılgına dönen kadın sürücü, olay yerine gelen komşusunun dil dökmesi sonrası ikna oldu ve aracından indi.

Kullanılamaz hale gelen sürücü S.B'nin otomobili çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Tekirdağ, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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