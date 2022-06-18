Son dakika haberleri | Tuzla'da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 yaralı

Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada 1 kişi yaralanırken kaza sonrası otomobildeki ibrenin 140 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Kaza, Tuzla Orhanlı TEM bağlantı yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fıat marka 34 CPS 432 plakalı ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yol kenarında bulunan bariyer otomobile ön camdan girerek adeta ok gibi saplandı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Melisa Çetiner Aksu otomobil içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Melisa Çetiner Aksu'yu otomobil içinde sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza yapan araç sürücüsünün olay yerinde olmadığı görüldü. Öte yandan kaza sonrası otomobildeki ibrenin 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü.

Kazayı gören vatandaşlardan Sait Öztosun, "Kazayı gördüm koştum, gelene kadar baktım sürücüde bir şey yoktu araçtan çıkmıştı. Bayanın durumu iyi değildi. Ambulans hastaneye götürdü. Ben kaza sesine baktığımda aracın bariyerlere girdiğini ve toz dumanın kalktığını gördüm" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa