Son dakika haberleri... Konya'da tarihi eser operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Konya'da tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Konya'da tarihi eser operasyonu

Son dakika haberler... Konya'nın Çumra ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, çok sayıda tarihi eser obje ve sikke ele geçirdi.

ÇUMRA, KONYA (İHA) - Konya'nın Çumra ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, çok sayıda tarihi eser obje ve sikke ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çumra ilçesi Çukurkavak Mahallesinde A.Ö'nün izinsiz kazı yaptığı ve evinde tarihi eser objeleri bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İzinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.Ö'nün evinde yapılan aramada 19 adet sikke, 2 adet mühür, 1 adet yüzük, 1 adet hançer, 3 adet obje, 3 adet detektör başlığı ve 1 adet dedektör adaptörü ele geçirildi. Operasyon sırasında evde bulunmayan A.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Çumra, Konya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title