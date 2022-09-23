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Son dakika haberleri! Elektrik tesisatı yangına sebep oldu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Elektrik tesisatı yangına sebep oldu

Gelen son dakika haberine göre Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir işletmede, elektrik tesisatından çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir işletmede, elektrik tesisatından çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir işletmede yaşandı. Alınan bilgilere göre, elektrik kablosundan kıvılcım yangına neden oldu. Alevleri fark eden işletmedeki personel, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekipleri ve işletmedeki personelin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangından dolayı işletmede maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Bingöl 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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