Son dakika haberi... Taksiyle çarpışan motosikletin genç sürücüsü öldü

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te ticari taksi ile çarpışan motosikletin genç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Gaziantep'te ticari taksi ile çarpışan motosikletin genç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi 12 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Muhammed El Hıdır (19) kontrolündeki motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ticari taksi çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu motosiklet sürücüsü genç ağır yaralandı.

Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü Muhammed El Hıdır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden talihsiz gencin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ticari taksi sürücüsü ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP