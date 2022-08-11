- Sazlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı Göçebe kuşların uğrak noktası Dalya Sazlığı alevlere teslim oldu Dalyan Sazlığında çıkan yangın yazlık evleri tehdit etti Balıkesir'in Edremit ilçesinde turistik Altınkum Mahellesinde bulunan Dalya Sazlığında çıkan yangın şiddetli...

- Sazlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Göçebe kuşların uğrak noktası Dalya Sazlığı alevlere teslim oldu

Dalyan Sazlığında çıkan yangın yazlık evleri tehdit etti

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde turistik Altınkum Mahellesinde bulunan Dalya Sazlığında çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Büyüyen alevler yazlık konutların çok yakınlarına kadar ilerledi. İtfaiye ekipleri yangının yazlık konutlara sirayet etmemesi için büyük çaba sarf etti.

Edinilen bilgiye göre, Saat 16.30 sıralarında Dalyan Sazlığında başlayan yangın çevre sakinleri tarafındana 112 Acil Çağrı Servisine bildirildi. Yangın bölgesine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği, Burhaniye Grup Amirliği, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Orman İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman kuvvetlenirken ekip çeşitli müdahale yöntemleri ile yangına müdahale ederek alevlerin konutları tehdit etmesinin önüne geçtiler. Yangında oluşan duman nedeniyle yazlık konut bölgelerinde vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı, trafikte duman nedeniyle aksamalar oldu.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile yangın yaklaşık 2 saatlik bir çalışma ile kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre Yabani göçmen kuşlarında uğrak noktası olan Dalyan Sazlığında 20 dönümlük bir arazi zarar gördü. Ekipleri bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.