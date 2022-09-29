Son dakika haberi: Samsun'da hafif ticari araç tır ile çarpıştı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da hafif ticari aracın tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Samsun'da hafif ticari aracın tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Dalbahçe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berat G. (20) idaresindeki 45 ACL 778 plakalı hafif ticari araç Mehmet D. yönetimindeki 55 JH 420 çekici 14 BS 335 römork plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Berat G. ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çarşamba Tragger Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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