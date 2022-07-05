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Son dakika haberi: Samsun ByLcok'tan adliyeye çıkan kadın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Samsun ByLcok'tan adliyeye çıkan kadın tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlılardan 1'inin gözaltı süresi uzatıldı, 2 kadın da emniyette ifadesi alınıp serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, örgütün düzenlemiş olduğu protesto eylemine katılan, haklarında örgütsel faaliyetleri olduğuna dair ifadeler bulunan, örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunanlara ve ByLock içeriklerinde isimleri geçen bazıları özel sektör iş yeri çalışanı olan 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun merkezli düzenlenen operasyonda, Samsun'da 2, Tokat'ta 1 ve Karabük'te 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da gözaltına alınan 2 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Karabük'te gözaltına alınan O.Ç. adlı şahıs ile Tokat'ta gözaltına alınan N.D. adlı kadın Samsun'a getirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan N.D. adlı kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. BayLock kullanıcısı olduğu tespit edilen N.D. adlı kadın çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. N.D.'nin kocasının da ByLock kullanıcısı olduğu ve yargılandığı mahkemece ceza alıp Merzifon Cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Karabük'ten Samsun'a getirilen O.Ç. adlı şahıs da bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Gözaltı süresi mahkemece uzatılan O.Ç. yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

ByLock Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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