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Son dakika haberi! Rize'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Rize'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Rize'nin İkizdere ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu oluşan kazada 1 kişi yaralandı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu oluşan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezi girişinde saat 16.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize istikametine gitmekte olan Arif A. yönetimindeki 44 AV 951 plakalı otomobil, Of istikametinden gelerek Erzurum'a giden Abdullah A. yönetimindeki 61 FC 076 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Abdullah A.'nın kullandığı otomobil takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ters dönen araçtaki sürücüyü araçtan çıkartarak olay yerindeki ilk müdahalesini yaptı. Yaralı, ambulans ile Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arif A.'nın kullandığı otomobilde ise maddi hasar oluşurken, can kaybı ve yaralanan olmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İkizdere Rize 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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