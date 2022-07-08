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Son dakika haberi | Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler: Nevşehir'de uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 1 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 1 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, A.M. isimli yabancı uyruklu şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada; 42,58 gram metamfetamin, 6,79 gram esrar ve 627,6 gram bonzai isimli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti', 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçlarından gözaltına alınan A.M. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir Hisarcık Ürgüp 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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