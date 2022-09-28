Son dakika haberi... MSB: "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında... 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre MSB: "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. MSB: "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Suriye Fırat PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi... MSB: 'Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında... - Haberler

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