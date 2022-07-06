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Son dakika haberi! Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayşe B., idaresindeki 02 ABS 403 plakalı motosiklet ile Kadir Ö., idaresindeki 02 AB 015 plakalı otomobil, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ayşe B., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Avrupa Birliği Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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