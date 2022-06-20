Son dakika haberi: Manisa'daki göçük: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Manisa'daki göçük: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Manisa'da toprak altında kalan 3 kişiden biri yaralı biri ölü olarak çıkarıldı bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

MANİSA - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde su kanalı açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir kişi yaralı olarak kurtarılırken bir kişinin cesedine ulaşıldı. Toprak altında kalan bir kişiyi bulma çalışmaları ise devam ediyor.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Kayaaltı Mahallesi Mevkiinde bu akşam saat: 19.00 sıralarında Gölmarmara Orman İşletme Şefliğinin yangın göletine su sağlamak maksadıyla müteahhit firma tarafından yapılan su kanalı çalışması esnasında kazı çalışmasında görevli olan İdris Akova (62), Celal Geyik ve Mehmet Gezici isimli işçiler kazı çalışması esnasında oluşan göçük sonrası enkaz altında kaldı. Olayda Mehmet Gezici çalışma arkadaşları tarafından göçüğün hemen ardından toprak altından çıkarılarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Mehmet Gezici'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, sağlık, belediye ve AFAD ekibi sevk edilirken yapılan kurtarma çalışmalarında İdris Akova'nın cansız bedeni de toprak altından çıkarıldı. Göçük altında kalan Celal Geyik isimli işçiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.