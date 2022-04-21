Son dakika haberi! Iğdır'da Jandarma kaçak avlanmaya karşı eğitim aldı

Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, Jandarma personeline Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararları hakkında bilgi verildi.

Iğdır Merkez Suveren Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı personeline, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Ekipleri tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararları hakkında bilgi verildi. Iğdır'da yapılan Kaçak Avlanma Faaliyetleri ve Jandarma Personelinin Yol Kontrolünde dikkat etmesi gereken avda kullanılan malzemeler hakkında da bilgi verildi. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa