Son dakika haber... Evinin terasını uyuşturucu tarlasına çevirdi, polis operasyonuyla yakalandı Son dakika haber... Evinin terasını uyuşturucu tarlasına çevirdi, polis operasyonuyla yakalandı Beylikdüzü'nde evinin terasında uyuşturucu yetiştiren şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Evinin terasını uyuşturucu tarlasına çevirdi, polis operasyonuyla yakalandı İSTANBUL - Beylikdüzü'nde evinin terasında uyuşturucu yetiştiren şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakuplu'da bulunan bir evin terasında hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler terasta 79 kök hint keneviri ele geçirdi. Evin terasına adeta sera kurarak uyuşturucu yetiştiren V.G. isimli zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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