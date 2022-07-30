Son dakika haberi | Erdek'te otelden düşen genç hayatını kaybetti Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir otelin 4. katından düşen Mert Öğrenir (22) 12 günlük yoğun bakım mücadelesini kaybetti. Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir otelin 4. katından düşen Mert Öğrenir (22) 12 günlük yoğun bakım mücadelesini kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Erdek'te bir otelin 4. katından düşen Mert Öğrenir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi görmekteydi. Öğrenir, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Annesini yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kaybeden Mert Öğrenir babası Hasan Öğrenir'i de 2014 yılında Erdek Karşıyaka mahallesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Mert Öğrenir'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi ikindi namazında Erdek Yalı Camii'nden kaldırılarak Erdek şehir mezarlığına defnedildi. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Araştırma Balıkesir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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