Son dakika haberi: Çanakkale'de uyuşturucuya karşı 2 ayda 24 operasyon - Haberler

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Son dakika haberi: Çanakkale'de uyuşturucuya karşı 2 ayda 24 operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Çanakkale'de uyuşturucuya karşı 2 ayda 24 operasyon

Son dakika haberleri: Çanakkale'de son 2 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Çanakkale'de son 2 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ve yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik son 2 ayda uyuşturucu madde arama köpekleri Roket ve Tatbik' in de katılımıyla 24 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda, 2 bin 426 kök kenevir, 36 kök skunk, 13 gram metamfetamin, 150 gram bonzai, 565 gram kubar esrar, 6 gram eroin, 7 gram kokain, 8 adet uyuşturucu hap ve 6 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ele geçirilirken, 36 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Kenevir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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