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Son Dakika | Sakarya'da MİT destekli DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Sakarya'da MİT destekli DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama Sakarya'da MİT Başkanlığı ile koordineli olarak DEAŞ'a yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da MİT destekli DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

SAKARYA - Sakarya'da MİT Başkanlığı ile koordineli olarak DEAŞ'a yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğünce MİT Başkanlığı ile koordineli olarak terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda çalışma başlatıldı. Bu çerçevede Suriye ülkesinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet göstermekte iken illegal yollardan ülkeye giriş yaparak Sakarya'ya geldikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgiler bulunan 3 şahıs sahte kimlikle ile yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Sakarya 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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