Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, araçtan fırlayan yolcu hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, araçtan fırlayan yolcu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, araçtan fırlayan yolcu hayatını kaybetti

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, araçtan fırlayan yolcu hayatını kaybetti Kastamonu-Daday karayolu üzerinde yaşanan kazada araçtan fırlayan yolcu olay yerinde hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, araçtan fırlayan yolcu hayatını kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu-Daday karayolu üzerinde yaşanan kazada araçtan fırlayan yolcu olay yerinde hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu üzerinde İrfan Özdemir idaresindeki 34 LP 0506 plakalı hafif ticari araç, Daday istikametinden Kastamonu istikametine seyir halindeyken, ters yönde seyir halinde olan İlhan Erdemli yönetimindeki 37 FA 447 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlada şarampolde durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Kemal Erdemli ise araçtan yaklaşık 10 metre uzağa fırladı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevrede vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada sürücüler İrfan Özdemir ile İlhan Erdemli ve araçlarda yolcu olarak bulunan Lütfiye Özdemir (70), Mücella Özdemir (42), Nazife Demirel (38), Sueda Yıldırım ve Ömer Seyfullah Yıldırım yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan İlhan Erdemli'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - 3. Sayfa

İrfan Özdemir Kastamonu Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title