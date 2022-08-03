Son dakika haber! İstanbul'dan Tekirdağ'a getirilen uyuşturucu operasyonla ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! İstanbul'dan Tekirdağ'a getirilen uyuşturucu operasyonla ele geçirildi

Son dakika haber! İstanbul'dan Tekirdağ'a getirilen uyuşturucu operasyonla ele geçirildi

Son dakika habere göre Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 515 gram metamfetamin ele geçirildi.

 - Güncelleme:

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 515 gram metamfetamin ele geçirildi. İstanbul'dan getirildiği belirlenen uyuşturucuyla ilgili yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan Jandarma İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kumbağ Mahallesi'nde S.K. (25) ve O.Y. (27) isimli şüphelilerin üzerinde ve çantalarında arama yaptı. Yapılan aramalarda 515 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet sim kartı bulunmayan cep telefonu ve 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.K. tutuklanırken, O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title