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Son dakika haber... Bomba imha uzmanı polisler cesaretleriyle göz dolduruyor

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Bomba imha uzmanı polisler cesaretleriyle göz dolduruyor

Son dakika haberi... Bomba İmha ve İnceleme Birimlerinde görevli bomba uzmanı polisler, şüpheli paket ve bombalara müdahale ederek etkisiz hale getirirken canlarını hiçe sayarak cesaretleriyle göz dolduruyor.

Bomba İmha ve İnceleme Birimlerinde görevli bomba uzmanı polisler, şüpheli paket ve bombalara müdahale ederek etkisiz hale getirirken canlarını hiçe sayarak cesaretleriyle göz dolduruyor.

Bomba İmha ve İnceleme Birimleri; soruşturmacı birimler ve adli makamların yapacakları suç soruşturması sürecinde, delil teşkil edecek olan bombaya ve bomba koyan kişiye ait olduğu değerlendirilen tüm bulguların bilimsel olarak tespiti amacıyla Olay Yeri İnceleme Birimleri ile birlikte bulgu/delil çalışmalarını yürüten bomba uzmanı polisler, cesaret, dikkat ve aldıkları tedbirlerle kendi canlarını hiçe sayarak vatandaşın can güvenliği için tereddüt etmeden şüpheli paketlere müdahale ediyor.

Uzman polisler tarafından, KBRN koruma kıyafetli Bomba Uzmanı ve KBRN Keşif Ekibi personeli tarafından kirli bomba, kitle imha silahları veya KBRN içerikli maddelerin yanına yerleştirilen veya birlikte kullanılan el yapımı bombaya ait düzenek veya kurguların etkisiz hale getiriliyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnceleme 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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