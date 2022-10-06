Son dakika haber! Bandırma'da kamyonetin çarptığı diş doktoru hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde işyeri önünde geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Diş Hekimi Kemal Terzioğlu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde işyeri önünde geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Diş Hekimi Kemal Terzioğlu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İnönü caddesinde alış veriş yaparak yolun karşısında bulunan işyerine gitmek üzere caddeden karşıya geçerken, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Diş Hekimi Kemal Terzioğlu Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı hayatını kaybetti. Organları bağışlanan Terzioğlu başka hayatlara umut oldu. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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