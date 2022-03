Antalya'da feci kaza... Motosikletli kurye çöp kamyonunun altında böyle kaldı

-Çöp kamyonunun altında kalan motosikletli kurye, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da çöp kamyonunun altında kalan motosikletli kurye ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza dün saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Necip Nugay Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir marketten çöpleri alan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen çöp kamyonu, geri manevra ile caddeye çıktı. Önündeki aracın geçmesini bekleyen sürücü sağa manevra yapıp, karşı resmi kurumdaki çöpleri almak için dönüş yaptı. Bu sırada Namık Kemal Bulvarı istikametine motosikletiyle seyir halinde bulunan motosikletli kurye Ahmet Karasu kamyona çarptı. Kamyonun altında kalan kasklı sürücüyü görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kamyonun altından çıkarılan genç ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Birinci görüntüde, kamyonun geri manevra ile sokaktan çıktığı, sağa dönüş alarak karşıya geçmek isterken, motosikletin gelmesi ve çarptığı anlar yer aldı. İkinci görüntüde, bariyerin açılması, kamyonun gireceği esnada motosikletin çarpması ve sürücünün ön tekerin altında kaldığı anlar görüldü. Güvenlik görevlisi ve vatandaşların yaşadığı panik anları ve genci kurtarma çabaları da an be an görüntülere yansıdı.

"Frene rağmen kaydı"

Kazayı gören Abdurrahman Ayne,"Kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi, bende işteydim. Belediyenin kamyonu bizden kartonları aldı, karşıya geçerken, sağdaki motosikleti görmedi. Motosiklet kamyonun altına girdi. Frene rağmen motosiklet kaydı. Kaza karşısında bizde şoka uğradık. Kamyon sürücüsü kendine gelemedi, bir iki dakika aracından inemedi. Son gördüğümde şoför yerdeydi. Motosiklet sürücüsünün kaskı vardı ama işe yaramadı şahıs kıpırdamıyordu. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.