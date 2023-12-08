Söğüt'te Kadını Silahla Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir kadını silahla tehdit ederek kasten yaraladığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı. Kadın, şikayetçi oldu ve şahıs adliyeye sevk edildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir kadını silahla tehdit ederek kasten yaraladığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran K.Ç. isimli kadın, Mehmet Ç. isimli şahsın kendisini kasten yaraladığı, silahla tehdit ve ısrarla takip ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Dün gece gözaltına alınan Mehmet Ç., Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ilk ifadesinin ardından geceyi burada geçirdi. Sabah adliyeye sevk edilen Mehmet Ç., adliyenin arka kapısından içeri aldındı. Mehmet Ç.'nin cep telefonuna da el konulduğu öğrenilirken, emniyet geniş çaplı araştırma başlattı. - BİLECİK