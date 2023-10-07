Sivas'ta Römorkta Yüklü Saman Balyaları Alev Alev Yandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde römorka yüklenmiş saman balyaları alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Bahçeli Mahallesi Tuğsan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, A.S.'ye ait römorka yüklü saman balyaları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. 200 saman balyası yanarken römorkta da maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaklaşık 200 bin lira maddi zarar olduğu öğrenildi. - SİVAS