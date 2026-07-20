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Şırnak'ta jandarmadan kaçakçılığa büyük darbe: 8 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

Şırnak'ta jandarmadan kaçakçılığa büyük darbe: 8 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
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Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 306 bin 770 lira olan kaçak sigara, elektronik sigara, tütün, cep telefonu ve çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. 51 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 306 bin 770 lirayı bulan kaçak sigara, elektronik sigara, tütün, cep telefonu ve çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 51 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Temmuz tarihleri arasında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 51 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 11 bin 138 paket sigara, 63 adet elektronik sigara 100 paket puro, 44 kilo nargile tütünü, 340 adet elektronik sigara likiti, 480 adet sigara kağıdı, 30 adet cep telefonu bin 692 adet muhtelif inşaat ve hırdavat malzemesi, 430 adet muhtelif giyim eşyası, 237 adet mutfak eşyası, bin 116 adet muhtelif ev büro malzemesi, 14 adet elektrikli ve elektronik eşya, 247 adet kozmetik malzeme, 8 kilo çay ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 306 bin 770 lira olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 51 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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