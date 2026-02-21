Haberler

Şırnak'ta 40 adet kanatlı hayvan ele geçirildi

Güncelleme:
Habur Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 40 adet kanatlı hayvan ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanların değeri 171 bin 684 lira olarak belirlendi. Konuyla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Şırnak'ta Habur Sınır Kapısında bir tırda yapılan aramada 40 adet kanatlı hayvan ele geçirildi.

Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen tırda arama yapıldı. Dorsenin sandık bölümleri ile taban kısmındaki doğal boşluklara ve çekicinin yatak altı bölümüne gizlenmiş vaziyette bez torbalar içerisinde toplam 2 adet horoz ve 38 adet keklik canlı olarak ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanların 171 bin 684 lira değerinde olduğu tespit edildi.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı, suça konu araçlara el konulduğu, şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
