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Şırnak'ta bir iş yerinde cephanelik ele geçirildi

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başka bir ilden geldiği ve bir iş yerinde saklandığı tespit edilen 26 tabanca ve silah mühimmatı ele geçirildi.

Şırnak'ta bir iş yerinde cephanelik ele geçirildi

ŞIRNAK - Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başka bir ilden geldiği ve bir iş yerinde saklandığı tespit edilen 26 tabanca ve silah mühimmatı ele geçirdi.

KOM ekipleri tarafından titizlik ile yapılan teknik takip ve operasyon ile farklı bir ilden Şırnak'a getirilen ve bir iş yerinde zulanan, 26 tabanca, 2 bin 322 adet 7x62 milimetre çapında fişek, 600 adet 7.62x51 milimetre çapında fişek, 107 adet 7x65 milimetre çapında fişek, 50 adet 357 Mag ibareli fişek, 17 adet otomatik tüfeğe ait seyyar dipçik, 16 adet silah pimi, 10 adet alev gizleyici, 3 adet namlu uzatıcı, 58 adet 47 silah şarjörü, 18 adet tabanca şarjörü, 7 adet silah kabzası, 25 adet silah el kundağı ele geçirildi.

Yapılan operasyonda iş yeri sahibinin gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Olay ile ilgili geniş çaplı incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şırnak Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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