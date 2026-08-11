MASAK Raporu: Şirin Ailesinin Hesaplarında 51 Milyon Liralık İşlem

MASAK tarafından hazırlanan mali profil analizinde, Muzaffer Şirin ile oğlu İbrahim Şamil Şirin'in banka hesaplarındaki para hareketleri dikkat çekti. 10 Ağustos tarihli analizde, İbrahim Şamil Şirin'in hesaplarında yaklaşık 38 milyon 440 bin liralık, Muzaffer Şirin'in hesaplarında ise yaklaşık 12 milyon 558 bin liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. İki isim arasındaki karşılıklı para transferlerinin toplamının ise 1 milyon 521 bin 961 lira olduğu kayıtlara yansıdı.

MASAK analizinde 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in 31 Temmuz 2017 ile 7 Ağustos 2026 arasındaki banka hareketleri incelendi. İncelemeye göre Şirin'in hesaplarındaki toplam bankacılık işlem hacminin 38 milyon 440 bin 538 liraya ulaştığı belirlendi.

Söz konusu tutarın 17 milyon 653 bin lirasının hesaba gelen, 16 milyon 933 bin lirasının ise hesaptan çıkan para olduğu kaydedildi. Ayrıca hesaplara 2 milyon 139 bin lira nakit yatırıldığı, 1 milyon 713 bin lira nakit çekildiği tespit edildi.

Şirin'in yıllık işlem hacminde özellikle 2023 ve 2024 yıllarındaki artış dikkat çekti. 2022 yılında yaklaşık 2 milyon lira seviyesinde olan işlem hacmi, 2023 yılında 9 milyon 325 bin liraya, 2024 yılında ise 11 milyon 331 bin liraya yükseldi. 2025 yılında 7 milyon 951 bin lira, 2026 yılının 7 Ağustos tarihine kadar olan bölümünde ise 7 milyon 487 bin liralık işlem hacmi kaydedildi.

Muzaffer Şirin'in hesaplarında 12.5 milyon liralık işlem

Muzaffer Şirin'in 2011-2026 dönemindeki banka hesaplarının da incelendiği MASAK raporunda, toplam 12 milyon 558 bin 302 liralık işlem hacmi tespit edildi.

Söz konusu tutarın 6 milyon 36 bin lirasının hesaba gelen, 3 milyon 642 bin lirasının hesaptan çıkan para olduğu belirtildi. Ayrıca 2 milyon 580 bin lirayı aşan nakit çekim işlemleri bulunduğu kaydedildi.

Muzaffer Şirin'in hesaplarındaki işlem hacminin 2023 yılında önemli ölçüde arttığı görüldü. 2022 yılında yaklaşık 58 bin lira olan yıllık işlem hacminin, 2023 yılında 6 milyon 883 bin liraya yükseldiği belirtildi.

Raporda Şirin'in en yüksek tutarlı para ilişkilerinden birinin Diamond Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile olduğu kaydedildi. Şirketten Muzaffer Şirin'in hesabına 6 ayrı işlemde toplam 4 milyon 350 bin lira aktarıldığı tespit edildi.

Şamil Şirin'in mal varlığı da incelendi

MASAK raporunda İbrahim Şamil Şirin'in kayıtlı gelirleri ile adına bulunan mal varlığına ilişkin tespitlere de yer verildi. Şirin'in son olarak şoför olarak çalıştığı bir medya kuruluşundaki aylık ortalama gelirinin 39 bin 358 lira olduğu, söz konusu iş yerinden elde ettiği toplam gelirin ise 275 bin 509 lira olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Buna karşılık Şirin'in adına İstanbul Çatalca'da 5 bin metrekarelik tarla ile Güngören'de çatı arası piyesli mesken bulunduğu tespit edildi.

Şirin'in herhangi bir şirkette ortaklık veya yöneticilik kaydının bulunmadığı da MASAK analizinde yer aldı. SGK kayıtlarında ise 2023 yılından itibaren ön muhasebeci olarak çalıştığı, sonrasında bir medya şirketinde şoför olarak görev yaptığı bilgisine yer verildi.

Elektronik para kuruluşlarıyla milyonlun işlemler

İbrahim Şamil Şirin'in Papara, Pay Fix, IQ Money ve diğer elektronik para kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği işlemler de mali analiz kapsamında incelendi.

İncelemeye göre elektronik para ve ödeme kuruluşlarından Şirin'in hesaplarına toplam 2 milyon 553 bin 88 lira geldiği, Şirin tarafından bu kuruluşlara toplam 784 bin 647 lira gönderildiği tespit edildi.

En yüksek işlem hacminin Papara üzerinden gerçekleştiği kaydedildi. Papara'dan Şirin'in hesabına 142 işlemde 1 milyon 548 bin 388 lira geldiği, Şirin'in ise Papara üzerinden 246 işlemde 406 bin 909 lira gönderdiği belirtildi.

Pay Fix üzerinden ise 931 bin 650 liralık giriş ve 131 bin 515 liralık çıkış bulunduğu kaydedildi.

Baba-Oğul arasında para transferi incelendi

MASAK analizinde Muzaffer Şirin ile oğlu İbrahim Şamil Şirin arasındaki para hareketleri de ayrı başlık altında incelendi.

7 Eylül 2021 ile 9 Temmuz 2026 arasındaki işlemlerde iki isim arasında toplam 1 milyon 521 bin 961 liralık transfer hacmi oluştuğu belirlendi. Bu kapsamda Muzaffer Şirin'den İbrahim Şamil Şirin'e 59 ayrı işlemde 1 milyon 390 bin 344 lira, İbrahim Şamil Şirin'den babasına ise 13 ayrı işlemde 131 bin 617 lira aktarıldığı tespit edildi.

Çok sayıda kişiye milyon liralık işlemler

İbrahim Şamil Şirin'in hesaplarında babası Muzaffer Şirin dışında çok sayıda kişiyle gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketleri de rapora yansıdı.

Rapora göre Orhan Baştürk ile 2 milyon 245 bin lira, Fahrettin Sincar ile 1 milyon 762 bin lira, İbrahim Gökhan Geyik ile ise 1 milyon 600 bin lirayı aşan işlem hacmi bulunduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca Şirin'in "diğer 1282 farklı kişi" ile toplam 12 milyon 392 bin liralık para hareketinin bulunduğu belirtildi.

MASAK raporunda yer alan tespitler kapsamında baba-oğulun hesaplarında milyonlarca liralık para hareketi bulunduğu kayıtlara geçerken, söz konusu işlemlerin kaynağı ve hukuki niteliğine ilişkin nihai değerlendirmenin soruşturmayı yürüten adli makamlarca yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı