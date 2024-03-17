Sinop'ta sulama kanalına düşen köpeği kurtarmaya giden vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Bostancılı Mahallesi Meliha Kasım Otel inşaatının yanındaki sulama alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal G. isimli vatandaş sulama kanalına düşen köpeği kurtarmak isterken dengesini kaybedip havuza düşerek, boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren Cemal G.'yi ve sulama kanalına düşen köpeği bulundukları yerden çıkardı.

Ambulansta yangın çıktı

Boğulma tehlikesi geçiren şahsa 112 ekipleri müdahale ederken, olay yerine gelen ambulansta ise bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ambulansta bulunan sağlık ekipleri ve hasta hemen ambulanstan uzaklaştırıldı. Tedbir amacıyla ambulansın aküsü söküldü. Olay yerine ikinci bir ambulans çağrılarak boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı. - SİNOP